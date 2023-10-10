Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками радісною новиною - вони з чоловіком Андрієм Диким чекають на третю дитину.
Так, Лілія оприлюднила сімейні фотографії, зроблені на природі. У кадрі вона позує у довгій сукні і тримається за животик, а Андрій цілує її в уже кругленький животик і тримає на спині двох їхніх дочок - Діану і Поліну.
Видно, що вони дуже щасливі і з нетерпінням чекають на поповнення в родині.
"Жити життя. Любити життя. Носити під серцем життя. Нове життя!" - підписала фото Ребрик.
Стать майбутньої дитини поки невідома. Однак, як зізналася сама Ліля, для неї це і не важливо. Вона готова і до дівчинки, і до хлопчика.
Як відреагували користувачі мережі
- "Найщиріші побажання багатодітній родині"
- "Вітаємо вас. Нехай Бог вас береже"
- "Лілю, яка ти красуня. Вітаємо вас"
- "Боже, яка ж прекрасна новина. Вітаємо вас від щирого серця"
Нагадаємо, в 2011 році Лілія Ребрик вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого. Незабаром у них народилася дочка Діана, а потім подружжя дізналося про ще одне поповнення. На світ з'явилася ще одна дочка Поліна.