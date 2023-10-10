Стать малюка поки невідома.

Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками радісною новиною - вони з чоловіком Андрієм Диким чекають на третю дитину.

Так, Лілія оприлюднила сімейні фотографії, зроблені на природі. У кадрі вона позує у довгій сукні і тримається за животик, а Андрій цілує її в уже кругленький животик і тримає на спині двох їхніх дочок - Діану і Поліну.

Видно, що вони дуже щасливі і з нетерпінням чекають на поповнення в родині.

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"Жити життя. Любити життя. Носити під серцем життя. Нове життя!" - підписала фото Ребрик.

Стать майбутньої дитини поки невідома. Однак, як зізналася сама Ліля, для неї це і не важливо. Вона готова і до дівчинки, і до хлопчика.

Як відреагували користувачі мережі

"Найщиріші побажання багатодітній родині"

"Вітаємо вас. Нехай Бог вас береже"

"Лілю, яка ти красуня. Вітаємо вас"

"Боже, яка ж прекрасна новина. Вітаємо вас від щирого серця"

Нагадаємо, в 2011 році Лілія Ребрик вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого. Незабаром у них народилася дочка Діана, а потім подружжя дізналося про ще одне поповнення. На світ з'явилася ще одна дочка Поліна.

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