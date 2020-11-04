Американська співачка Lizzo опублікувала в Instagram новий пост.
Читайте такожПопулярна модель в прозорій сукні блиснула "полуничкою"
До нього вона додала фото, на якому позує повністю оголеною. Половину голого тіла вона прикрила прапором США. А ось другу половину вона злегка прикрила рукою. Доповнили такий відвертий образ босоніжки.
"Коли я думаю про цю країну, я не думаю про її закони, я думаю про її людей. Я думаю про те, як ми були виховані патріотами насильства, пропаганди і війни. Я думаю про те, як ця країна належить гнобителю і як пригноблені замкнені в долині капіталізму. Але я також думаю про молодих людей, які не хочуть піддаватися помилковій істині. Я думаю про старійшин, які чинили опір ненависним забобонам, навіть коли це здавалося неможливим", - написала співачка.
Також вона додала, що всі люди заслуговують кращого життя. А це означає, що потрібно піти на вибори президента і вибрати ту людину, яка буде розвивати країну.
Хто така Lizzo:
- Lizzo стала найяскравішої сенсацією 2016 року, в кожній пісні темношкіра зірка розміру плюс-сайз закликає усвідомити важливість прийняття себе
- Ще в 2013 році видання Time пророкувало їй успіх
- Вважається, що комерційний зліт її кар'єри відбувся після того, як вона взяла участь в гучному проекті StyleLikeU
Інші новини УНІАН:
- "Вибори в США": Каньє Уест проголосував сам за себе
- Відома супермодель роздяглася на знак протесту проти обрання Трампа
- Меланія Трамп на виборах показала ефектний образ у сукні від Gucci
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram