Співачка опублікувала пост про США.

Американська співачка Lizzo опублікувала в Instagram новий пост.

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До нього вона додала фото, на якому позує повністю оголеною. Половину голого тіла вона прикрила прапором США. А ось другу половину вона злегка прикрила рукою. Доповнили такий відвертий образ босоніжки.

"Коли я думаю про цю країну, я не думаю про її закони, я думаю про її людей. Я думаю про те, як ми були виховані патріотами насильства, пропаганди і війни. Я думаю про те, як ця країна належить гнобителю і як пригноблені замкнені в долині капіталізму. Але я також думаю про молодих людей, які не хочуть піддаватися помилковій істині. Я думаю про старійшин, які чинили опір ненависним забобонам, навіть коли це здавалося неможливим", - написала співачка.

Також вона додала, що всі люди заслуговують кращого життя. А це означає, що потрібно піти на вибори президента і вибрати ту людину, яка буде розвивати країну.

Хто така Lizzo:

Lizzo стала найяскравішої сенсацією 2016 року, в кожній пісні темношкіра зірка розміру плюс-сайз закликає усвідомити важливість прийняття себе

Ще в 2013 році видання Time пророкувало їй успіх

Вважається, що комерційний зліт її кар'єри відбувся після того, як вона взяла участь в гучному проекті StyleLikeU

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Автор: Діана Могилєвич