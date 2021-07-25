Світлана Лобода є кумою Анатолія Анатоліча.

Опальна співачка Світлана Лобода прилетіла з РФ до рідного Києва, щоб привітати шоумена Анатолія Анатоліча з поповненням у родині.

20 липня Анатоліч і його дружина Юла втретє стали батьками. У пари народився син, якого вони назвали Нілом. Так, з нагоди повернення Юли з дитиною додому з пологового будинку, Анатоліч влаштував вечірку, куди і покликав друзів. У тому числі і куму Світлану Лободу.

"Була в гостях у моїх Юлі та Анатоліча. У них в родині з'явилося таке диво! Щастя! Такі ніжні ручки, ніжки, такий солодкий малюк. Я вітаю вас, мої дорогі!!! Здоров'я малюкові і великої удачі. Так скучила за цим відчуттям... Захотілося знову", - написала Лобода в Instagram.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич