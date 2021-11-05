Співачка розкрила причини переїзду з України й заявила, що на батьківщині її мучили журналісти.

Українська співачка LOBODA (Світлана Лобода), яка отримала чимало критики після активних гастролей у РФ, розкрила причину свого переїзду з України. Артистка розплакалася, говорячи про батьківщину і зазначила, що її переводили журналісти.

Про все це Лобода зважилася розповісти в ексклюзивному інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Як відомо, до недавнього часу співачка зовсім не виступала в Україні після концерту у 2017 році, який був зірваний. Тоді в Одесі Лобода вирішила не виступати через страх. Вона боялася, що на концерті можуть постраждати люди.

"Угруповання людей, що зібралося під клубом, почало кидати димові шашки в глядачів і влаштовувати бійки. Вони перекрили вхід і не пускали всередину клубу нікого. Ми дуже злякалися: розуміли, що на наші концерти приходить багато дітей, і щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій, ми з організаторами в лічені секунди прийняли рішення скасувати шоу", - розповіла Лобода.

Співачка вирішила призупинити концертну діяльність в Україні. За словами Лободи, зрив її виступу був спланований однією дуже впливовою в Одесі людиною.

"У нас був конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі... Стався інцидент, про який я не хочу зараз говорити, але на момент зриву концерту ми про це не знали. Ситуація прояснилася буквально пару років тому", - вказала LOBODA

Після цього співачка виступала в Україні тільки на корпоративних заходах. Однак у серпні цього року ситуація змінилася. Лобода повернулася з гастролями в рідну країну і вперше після тривалого затишшя дала концерт в Одесі. Для неї це було дуже важливо.

"Тому що я люблю цю країну. Тому що я переживаю за неї. Тому що так нечесно...", - сказала співачка і розплакалася.

Після цього вона швидко заспокоїлася і жартома сказала, що Єфросиніна вдало спіймала її на емоціях.

"Я тебе вб'ю! Ти чого мене зворушила, ти що, отетеріла взагалі? Ти що робиш, що твориш?", - з посмішкою заявила Лобода і зазначила, що на цьому інтерв'ю можна закінчувати.

Зараз співачка живе в Європі. Це була давня мрія співачки й рік тому вона здійснилася. В Україні її в буквальному сенсі мучили журналісти.

У 2017 році співачку почали переслідувати. Над її будинком літали дрони, журналісти чергували біля двору і не соромилися відкрито "полювати" за ексклюзивами. Лобода була в жаху, її старша дочка Єва боялася вийти на вулицю. За словами співачки, журналістам дали завдання "зробити її життя нестерпним". Тоді Лобода дала концерт у Києві й переїхала з України.

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Автор: Віолетта Орлова