Репер Machine Gun Kelly перебуває у стосунках з Меган Фокс.

Американський репер і співак Machine Gun Kelly опублікував в Instagram пост, в якому розповів, що носить на шиї амулет з кров'ю актриси Меган Фокс.

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До посту він прикріпив кілька фотографій і відео зі своєю коханою і показав прикрасу з краплею крові.

"Я ношу твою кров у себе на шиї", - підписав він фото.

Меган Фокс також опублікувала в Instagram фото з репером.

"З Днем святого Валентина, барбі з рехабу", - написала вона.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly: історія кохання

Пара познайомилася на зйомках одного з фільмів. За їхніми словами, це було кохання з першого погляду

Артисти почали зустрічатися ще тоді, коли Фокс була одружена з Брайаном Остіном Гріном

Незабаром Меган подала на розлучення і вирішила будувати стосунки з Колсоном (справжнє прізвище репера, - УНІАН)

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Автор: Діана Могилєвич