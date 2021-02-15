Колсон носить прикрасу з кров'ю Фокс / instagram.com/machinegunkelly
Американський репер і співак Machine Gun Kelly опублікував в Instagram пост, в якому розповів, що носить на шиї амулет з кров'ю актриси Меган Фокс.
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До посту він прикріпив кілька фотографій і відео зі своєю коханою і показав прикрасу з краплею крові.
"Я ношу твою кров у себе на шиї", - підписав він фото.
Меган Фокс також опублікувала в Instagram фото з репером.
"З Днем святого Валентина, барбі з рехабу", - написала вона.
Колсон носить прикрасу з кров'ю Фокс / instagram.com/machinegunkelly
Меган Фокс і Machine Gun Kelly: історія кохання
- Пара познайомилася на зйомках одного з фільмів. За їхніми словами, це було кохання з першого погляду
- Артисти почали зустрічатися ще тоді, коли Фокс була одружена з Брайаном Остіном Гріном
- Незабаром Меган подала на розлучення і вирішила будувати стосунки з Колсоном (справжнє прізвище репера, - УНІАН)
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