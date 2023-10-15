Таким чином співачка підтримала нашу країну.

Американська співачка Мадонна влаштувала масштабний тур, присвячений 40-річчю її музичної кар'єри. На сцену вона вийшла в розкішному образі, який доповнила капелюшком від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

"Дякую, Мадонно! За те, що повірила в мене з самого початку. За вашу неймовірну підтримку. Майже вісім років разом. Наша історія, яка сталася в цю дивовижну ніч. Дякую, що зробили мене частиною вашого свята. Ця підтримка не тільки моя, це підтримка моєї країни. Наша перемога приходить і завдяки культурній єдності, через відсутність страху. Ви завжди були прикладом цього. Твоя присутність в моєму житті - найбільша честь. Все ще не можу в це повірити", - звернувся до артистки Багінський.

Варто відзначити, що під час концерту Мадонна розгорнула синьо-жовтий прапор і закуталися ним. Користувачі мережі позитивно на це відреагували і подякували знаменитості:

"Не вірю своїм очам"

"Дякую тобі за підтримку"

"Завжди потрібно вірити в мрії, вони збуваються"

"Просто вогонь"

Нагадаємо, раніше Мадонна шокувала зовнішнім виглядом.

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