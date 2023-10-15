Американська співачка Мадонна влаштувала масштабний тур, присвячений 40-річчю її музичної кар'єри. На сцену вона вийшла в розкішному образі, який доповнила капелюшком від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.
"Дякую, Мадонно! За те, що повірила в мене з самого початку. За вашу неймовірну підтримку. Майже вісім років разом. Наша історія, яка сталася в цю дивовижну ніч. Дякую, що зробили мене частиною вашого свята. Ця підтримка не тільки моя, це підтримка моєї країни. Наша перемога приходить і завдяки культурній єдності, через відсутність страху. Ви завжди були прикладом цього. Твоя присутність в моєму житті - найбільша честь. Все ще не можу в це повірити", - звернувся до артистки Багінський.
Варто відзначити, що під час концерту Мадонна розгорнула синьо-жовтий прапор і закуталися ним. Користувачі мережі позитивно на це відреагували і подякували знаменитості:
- "Не вірю своїм очам"
- "Дякую тобі за підтримку"
- "Завжди потрібно вірити в мрії, вони збуваються"
- "Просто вогонь"
Нагадаємо, раніше Мадонна шокувала зовнішнім виглядом.