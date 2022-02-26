Мадонна показала відео на підтримку нашій країні.

Американська співачка Мадонна не залишилася осторонь у питанні війни, яку Російська Федерація розв'язала стосовно України.

Так, зірка поділилася у своєму інста-блозі відео, в якому показала середній палець президенту РФ Володимиру Путіну, який направив свої війська в Україну. У новому ролику Мадонна порівняла Путіна з Гітлером і Леніним.

"Безглузде, засноване на жадібності, вторгнення Росії в Україну має бути зупинено. Будь ласка, відправте гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи саме в цей момент. Путін порушив всі діючі договори про права людини. Путін не має права намагатися знищити існування України", - написала Мадонна.

Також вона висловила слова підтримки президенту України Володимиру Зеленському і заявила, що США молиться за нас і нашу країну.

"Ми підтримуємо вас, президенте Зеленський! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх! Не будемо безпорадні, коли стикаємося з геополітичними діями такого масштабу. Є речі, які ми можемо зробити. Слава Україні! Героям Слава", - написала артистка.

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