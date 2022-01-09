Сім’я співачки вирушила на спільний відпочинок у Європу.

63-річна американська поп-співачка Мадонна показала фоловерам рідкісне фото зі своїми шістьма дітьми та 27-річним бойфрендом.

Світлини з’явилася в Instagram-акаунті зірки.

Сім’я співачки вирушила на спільний відпочинок у швейцарські Альпи. На сімейному фото Мадонна позує поруч з 25-річною Лурдес, 21-річним Рокко, які є її біологічними дітьми, та 16-річним Девідом, 15-річною Чифундо і 9-річними близнючками Стеллою та Естер, яких вона всиновила.

Лурдес зірка народила від кубинського актора Карлоса Леона, а Рокко – від відомого режисера Гая Річі. Молодших четверо дітей Мадонна забрала з Африки.

Поп-зірка також показала романтичне фото зі своїм 27-річним бойфрендом — танцівником Ахламаліком Вільямсом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мадонна опублікувала в Instagram фотографію з донькою Леоною Лурдес, де та позує в міні-сукні. Дівчина підняла руку для того, щоб зробити селфі з мамою і засвітила волосся під пахвами.

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