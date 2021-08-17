Мадонна знову з'явилася в компанії 23-річного Ахламаліка Вільямса.

63-річна Мадонна 16 серпня відзначала свій день народження в компанії 23-річного бойфренда і шістьох своїх дітей.

Зірка влаштувала вечірку, на якій був присутній навіть її син Рокко, який вже давно не живе разом з матір'ю. На святкування Мадонна прийшла в яскравій сукні довжини міді і доповнила образ безліччю прикрас.

А коханий поп-ікони вважав за краще одягнути темні штани і модну сорочку з принтом тай-дай. Варто відзначити, що шанувальники зірки досі не звикли до того, що у неї такий молодий бойфренд, який молодший за неї аж на 40 років.

"Коханню всі віки покірні", "Досі не можу повірити, що вони разом", "Ось це так", - пишуть коментатори.

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Автор: Діана Могилєвич