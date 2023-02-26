Ендрю Дарнелл знайшов собі пасію молодшого віку.

Американська співачка Мадонна зовсім недавно оголосила про стосунки з манекенником Ендрю Дарнеллом, проте їхній роман тривав недовго.

Як повідомляє інсайдер видання Page Six, зараз у Мадонни період, коли вона не надто впевнена в собі, тому розставання з молодим коханцем вдарило по ній.

При цьому, як продовжує інсайдер, вона не кохала його. Знаменитість не відчуває, що у неї розбите серце.

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"Стосунки з Дарнеллом почалися випадково, тому у неї не розбите серце. Просто це сталося в поганий час. У неї невелика криза впевненості в собі, і це не допомагає. Їй було дуже весело з Ендрю, але це ніколи не було коханням або чимось подібним", - поділився інсайдер.

Особисте життя Мадонни

Мадонна двічі була офіційно заміжня. Першим її чоловіком був Шон Пенн, який підтримав Україну, другим - режисер Гай Річі. У другому шлюбі вона народила сина, а пізніше вони усиновили ще одного хлопчика.

Також Мадонна удочерила і двох дівчаток, проте це сталося вже після розлучення з Річі.

Відомо, що у неї було багато романів з молодими хлопцями. У їхньому числі і фітнес-тренер Карлос Леон, якому Мадонна народила дочку Лурдес.

Нагадаємо, Мадонна жахнула "новим обличчям" на Греммі.

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