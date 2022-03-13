Виконавець натякнув, що росіян обманюють і не хочуть говорити правду про розв'язану в Україні війну.

Відомий російський рок-музикант Андрій Макаревич звернувся до несвідомих громадян РФ, які не розуміють всього трагізму дій Володимира Путіна.

Чергове риторичне запитання він поставив росіянам у своєму телеграм-каналі.

"Одне тільки запитання: якщо Росія все робить правильно, чому її жителям затикають вуха, очі і рот?"- написав Макаревич.

Нагадаємо, Путін почав вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Тоді в низці українських міст пролунали вибухи. Наша країна протистоїть російському вторгненню вже 18 день. Окупантами вбито багато людей по Україні, деяких доводиться ховати в братських могилах.

Після того, як РФ розв'язала війну проти України, її економічне і соціальне життя зазнало краху. У країні-агресорі заблокували незалежні ЗМІ, закрили доступ до низки соцмереж, ухвалили закон про позбавлення волі до 15 років за поширення "фейків" про російську армію, заборонили називати війну війною, вони говорять про "спецоперацію".

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