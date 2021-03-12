Американський актор Меттью Макконахі подумає над висуненням на пост губернатора штату Техас.
Читайте такожМама Ілона Маска охарактеризувала українокПро це він розповів у подкасті The Balanced Voice, передає popcornnews.
Актор проживає в Техасі зі своєю сім'єю.
"Яка моя роль? Я дійсно думаю, що мені є чому навчити і чим поділитися. У яку категорію я потраплю в наступному розділі мого життя?"- сказав Макконахі.
Ще минулого року він розповідав, що навряд чи спробує піти в політику.
Зазначається, що губернатор Техасу Грег Ебботт буде переобраний наступного року. Він поки не прокоментував заяву актора.
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