Вагітність стала несподіванкою для пари.

Американський хореограф з українським корінням та учасник першого шоу "Холостяк" Макс Чмерковський стане батьком втретє. Цю радісну новину повідомила йому дружина Пета Маргатройд по відеозв'язку, показуючи три позитивних тести на вагітність.

"У нас буде дитина! Так, ми знаємо, у нас щойно народилася дитина…" - жартуючи, сказала вона Максу.

Цікаво, що лише 18 червня 2023 року у подружжя народився другий син Ріо, тому вагітність стала неочікуваним подарунком долі.

"Це було дуже несподівано, але ми дуже щасливі і готові скоро стати сім’єю з 5 осіб!" – сказала Пета на відео, яке опублікувала в Instagram.

Макс був здивований, але також дуже щасливий, коли почув про поповнення.

Який термін зараз у Пети та якої статі буде дитина - поки невідомо.

Зазначимо, Макс Чмерковський з 2012 року перебуває у стосунках з Петою Маргатройд. 4 січня 2017 року у пари народився син Шей Александер Чмерковський. Після народження первістка вони вступили в шлюб. Згодом у них народився другий син, а тепер їхня родина стане багатодітною.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала оголосила про свою вагітність. Жінка чекає на третю дитину.

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