Відомий пілот і екс-"холостяк" Макс Михайлюк таємно одружився зі своєю коханою, 24-річною моделлю Дашею Хлистун.
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Днями закохані виклали в соціальній мережі Instagram знімки, на яких видно, що Даша вагітна. При цьому фанатів цікавило ще питання про їхнє весілля, адже пара не показувала ні фото, ні відео зі святкування. Та й чи було воно взагалі?
Щоб розвіяти всі сумніви, Даша вирішила відповісти в інста-сторіз одному зі своїх підписників на питання, що цікавить. Поки що стать дитини і термін вагітності вона повідомляти не хоче. Але уточнила, що вони з Максом вже чоловік і дружина.
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