Комік опублікував відео, зняте ще в ті часи, коли він навчався в школі.

Російський гуморист Максим Галкін, який виступив проти війни в Україні і підтримав нашу країну в такий непростий час, виклав відео, зняте під час його навчання в школі. На кадрах Максиму всього 14 років. Він згадав свою вчительку російської мови та літератури.

"У цьому архівному відео я в класі 8-му, напевно. Потрапив я на плівку виключно завдяки популярності нашої вчительки російської мови та літератури Галини Петрівни Лазаренко. До неї на відкриті уроки приїжджали вчителі з усього СРСР, щоб перейняти унікальний досвід", - написав Галкін.

Він уточнив, що жанру, в якому він зараз працює, не вчать ні в школах, ні в інститутах, проте література і мова - важливі інструменти, завдяки яким можна розвинути свої навички написання тексту і виступів на публіку.

Відео дня

Слід зазначити, що дружина Максима Галкіна Алла Борисівна Пугачова поставила "лайк" на публікацію.

Реакція соцмереж

"Якби всі були такі, як Ви, Максим, світ був би кращим!"

"Це 8 клас? Учитель звичайно багато що дає, але все таки гени важливіше. Респект вашим батькам за таке виховання і приклад"

"Ого, Максим, у вас навіть в 8 класі був певний шарм і харизма"

"Вас виховали надзвичайно талановитою і чесною людиною. Я часто згадую ваші концерти в Одесі і після, ви нікого не залишали без уваги. Кожному автограф або фото на пам'ять.. У вас ще тоді можна було помітити стільки благородства і душевності"

Нагадаємо, Галкін показав справжню Пугачову на новому фото.

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