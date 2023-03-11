Російський гуморист Максим Галкін, який виступив проти війни в Україні і підтримав нашу країну в такий непростий час, виклав відео, зняте під час його навчання в школі. На кадрах Максиму всього 14 років. Він згадав свою вчительку російської мови та літератури.
"У цьому архівному відео я в класі 8-му, напевно. Потрапив я на плівку виключно завдяки популярності нашої вчительки російської мови та літератури Галини Петрівни Лазаренко. До неї на відкриті уроки приїжджали вчителі з усього СРСР, щоб перейняти унікальний досвід", - написав Галкін.
Він уточнив, що жанру, в якому він зараз працює, не вчать ні в школах, ні в інститутах, проте література і мова - важливі інструменти, завдяки яким можна розвинути свої навички написання тексту і виступів на публіку.
Слід зазначити, що дружина Максима Галкіна Алла Борисівна Пугачова поставила "лайк" на публікацію.
Реакція соцмереж
- "Якби всі були такі, як Ви, Максим, світ був би кращим!"
- "Це 8 клас? Учитель звичайно багато що дає, але все таки гени важливіше. Респект вашим батькам за таке виховання і приклад"
- "Ого, Максим, у вас навіть в 8 класі був певний шарм і харизма"
- "Вас виховали надзвичайно талановитою і чесною людиною. Я часто згадую ваші концерти в Одесі і після, ви нікого не залишали без уваги. Кожному автограф або фото на пам'ять.. У вас ще тоді можна було помітити стільки благородства і душевності"
Нагадаємо, Галкін показав справжню Пугачову на новому фото.