Шоумен показав себе в молодості.

Відомий шоумен, чоловік співачки Алли Пугачової, Максим Галкін, опублікував в Instagram нову фотографію.

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На знімку він позує напівоголеним на березі моря. Ймовірно, фото було зроблено дуже давно, бо Максим у підписі написав: "Знав би цей хлопчик чиїм чоловіком стане". Звичайно, мова йде про Аллу Борисівну. Тобто, можна припустити, що знімок був зроблений ще до їх одруження.

"Краса врятує світ. У цьому вже немає ніяких сумнівів" ,"А по фото прям 24, а не 44", "Добре збереглися, молода людино", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич