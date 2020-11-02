Галкін показав фото / фото УНІАН
Відомий шоумен, чоловік співачки Алли Пугачової, Максим Галкін, опублікував в Instagram нову фотографію.
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На знімку він позує напівоголеним на березі моря. Ймовірно, фото було зроблено дуже давно, бо Максим у підписі написав: "Знав би цей хлопчик чиїм чоловіком стане". Звичайно, мова йде про Аллу Борисівну. Тобто, можна припустити, що знімок був зроблений ще до їх одруження.
"Краса врятує світ. У цьому вже немає ніяких сумнівів" ,"А по фото прям 24, а не 44", "Добре збереглися, молода людино", - написали шанувальники.
Галкін показав фото / instagram.com/maxgalkinru
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