Галкін "вколов" Кіркорова в стендап-шоу.

Російський шоумен Макісм Галкін, якого в країні-агресора визнали "іноагентом", під час стендап-шоу висловився про свою орієнтацію і поміркував про шлюб Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова.

У своїй промові він висміяв путініста Кіркорова. Ймовірно, у коміка до нього сильна особиста неприязнь, в тому числі і через те, що він підтримує війну в Україні.

"Мене завжди супроводжували ці чутки (про нетрадиційну орієнтацію - УНІАН.), звичайно, дружина старша за мене. Мужики просто не розуміють наскільки це класно, що дружина настільки старша. Алла ніколи не дорікне мені в тому, що я згубив її молодість. Це зробили інші люди. І деякі з них досі живі, і у них ще стирчать пір'я", - пожартував Галкін.

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Варто відзначити, що Примадонну і Галкіна неодноразово засуджували за різницю у віці. Хтось говорив, що це піар, хтось був упевнений, що Галкіну потрібні гроші російської зірки, а хтось і зовсім вважав, що шоумен таким чином прикриває свою нетрадиційну орієнтацію.

Особисте життя Алли Пугачової

Примадонна п'ять разів виходила заміж. Першим її чоловіком був цирковий артист Ніколас Орбакас. У шлюбі з ним народилася дочка Крістіна Орбакайте.

Другим чоловіком співачки був кінорежисер Олександр Стефанович, третій шлюб з концертним директором і продюсером Євгеном Болдіним, четвертий шлюб зі співаком Філіпом Кіркоровим, п'ятий шлюб з гумористом і телеведучим Максимом Галкіним.

У шлюбі з Галкіним у Примадонни народилися двоє діток від сурогатної матері - Ліза і Гаррі.

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