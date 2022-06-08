Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася фотографією малюнка своєї чотирирічної дочки Євдокії. На зображенні чорт з рогами. Він прикрашений в кольори українського прапора. Малюнок Ольга опублікувала в Instagram.
"Моя Євдокія принесла зі школи вчора Путіна. Чорт вже поруч", - підписала Ольга Фреймут.
Вона зазначила, що попри свій юний вік, Євдокія вже чітко розуміє в чому криється справжнє зло і показує свої емоції.
Зазначимо, українська телеведуча Ольга Фреймут виховує трьох дітей. У неї є старша дочка Злата Мітчелл, п'ятирічний син Валентин і чотирирічна дочка Євдокія. Ольга перебуває у шлюбі з Володимиром Локотко.
Нагадаємо, 16-річна дочка Ольги Фреймут шокувала пишними формами у відвертому міні.
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