Кілька років тому Мей Маск відвідувала нашу країну.

Американська модель і дієтолог Мей Маск поділилася спогадами про Україну.

Про це мама Ілона Маска розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1"12 березня.

Читайте такожGrimes показала підрослого сина Ілона Маска (фото)Вона розповіла про враження від українських жінок: "Вони були щасливі, стильні, розумні, впевнені в собі".

Мей також закликала українських жінок не замовчувати насильство і не мовчати про знущання.

"Вони повинні говорити про це з іншими жінками, зі своїми сім'ями. Вони повинні розмовляти з чоловіками, які добре ставляться до жінок. А таких, повірте, багато. Необхідно знайти тих, хто їх зрозуміє", — зазначає Маск.

Хто така Мей Маск?

Мей Маск - фотомодель, дієтолог, письменниця і мама трьох дітей, серед яких відомий винахідник і мільярдер Ілон Маск. У 72 роки її кар'єра досі розвивається. Мей працює в модельному бізнесі з 15 років, пройшла свій шлях від показу одягу в універмагах до зйомок у кліпі Бейонсе.

У неї понад 50 тисяч дописників у TikTok, більше сорока тисяч в Instagram і майже двісті тисяч в Твіттері. Мей просуває себе в інтернеті ще з 90-х років. Також саме завдяки її пораді Ілон в 12 років відправив свій код у видання PC Magazine і отримав за нього істотний гонорар.

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Автор: Ольга Робейко