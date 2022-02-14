Ведуча зворушила романтичним фото з чоловіком.

Ведуча ТСН.Ранок на 1+1 Марічка Падалко до Дня закоханих, що святкується 14 лютого, поділилась зворушливим фото з чоловіком Єгором Соболєвим. На світлині телезірка та її коханий посміхаються та дивляться на доньку, 11-річну Катю, яка показує сердечко.

"Love is... ", - підписала фото Марічка.

Днями телеведуча поділилась з підписниками, як вони з чоловіком проводять вихідні разом - на товариському футбольному матчі, вболіваючи за сина, 14-річного Михайла: "Життя на контрастах. Відволіклися, повболівали, три години нічого не читали, life as usual. В суботу - в Єгора день, присвячений тренуванню в Теробороні. І так виглядають тепер всі вихідні. Людина, кажуть, до всього звикає. Тому захоплююся всіма, хто зберігає спокій і не панікує".

Влітку 2021 року Єгор приєднався до київської територіальної оборони, яка формується як частина Збройних сил України. Марічка підтримує чоловіка в цьому рішенні та пишається ним.

"Зізнаємось один одному в коханні щодня, у кожній смс. Ми дуже цінуємо зараз час разом, бо живемо в тривожному очікуванні. Цими днями він проходить комісію у військкоматі та можливо його на місяць відправлять на навчання на Полігон. Друзі, хочу закликати вас, довіряйте лише авторитетним джерелам і будьте готові до усіх варіантів розвитку подій. Дивіться ТСН щодня", - поділилась Марічка Падалко.

Нагадаємо, Марічка Падалко вже понад 15 років живе у щасливому шлюбі з Єгором Соболєвим, з яким виховують трьох дітей: 14-річного Михайла, 13-річну Марію та 11-річну Катерину.

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