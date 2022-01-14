Ведуча отримала безліч компліментів від шанувальників.

Ведуча 1+1 Марічка Падалко захопила фоловерів стрункою фігурою в обтислій сукні.

Світлини з’явилися в Instagram ведучої.

Падалко з’явилася на прем’єрі різдвяного фільму. Для публічного заходу вона обрала коротку обтислу сукню синього кольору. Образ доповнила чорними колготами та ботильйонами.

Ведуча 1+1 вирішила не обтяжувати свій "лук" жодними аксесуарами. Падалко доповнила образ легким макіяжем та укладкою.

Читайте такожЗірка 1+1 Марічка Падалко розповіла про цікаву новорічну традиціюСукня підкреслила струнку фігуру Марічки. Ведуча отримала безліч компліментів від фоловерів.

"Гарненька", "Супер. Яка Ви класна", "Красунечка", - пишуть шанувальники зірки.

Марічка Падалко — українська телеведуча, ведуча ТСН на телеканалі 1+1. Вона - дружина журналіста, громадсько-політичного діяча Єгора Соболєва. Подружжя виховуэ сина Михайла та двох доньок - Марію й Катерину

Вас також можуть зацікавити новини: