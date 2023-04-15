Уве Лайсіпен (Улай) і Марина Абрамович були одним з найвідоміших дуетів в історії перформансу. Їхня історія кохання не менш чудова, ніж роботи.

Улай - німецький художник-концептуаліст, перформансист. Марина Абрамович - сербська спеціалістка з мистецтва витривалості. Одного разу вони випадково зустрілися на виставці і більше не змогли розлучитися. Розповідаємо, чим прославився цей дует.

Історія кохання Марини і Улая

Вони зустрілися в 1975 році в дуже символічний день - 30 листопада. Саме в цей день в 1943 році народився Улай, а в 1946 році - Марина Абрамович. Коли Марина і Улай познайомилися, жінка вже закінчила Академію образотворчих мистецтв Белградського університету і займалася мистецтвом, а Улай займався фотографією. Творчі люди відразу відчули якесь тяжіння, тому вирішили не зволікати - в тому ж році почали зустрічатися, поїхали в Амстердам і стали жити разом.

Союз двох художників був настільки сильним, що вони називали себе "одним тілом з двома головами". Пара влаштовувала ефектні перформанси, на які з'їжджалися подивитися люди з усього світу.

Одним з таких був проект "Енергія спокою", під час якого Улай направляв натягнуту стрілу в серце Марини, а та тримала лук.

У 1980-му Улай і Марина вирішили одружитися, і, звичайно, захотіли перетворити це в ефектний перфоманс. Згідно із задумом, Улай починав свій шлях з пустелі, а Марина - з боку моря. Зустрітися вони повинні були на середині Великої Китайської стіни. Це мало свій символізм, демонструючи злиття двох стихій, а також з'єднання чоловічої і жіночої енергій.

Але поки художники чекали на дозвіл від влади Китаю, багато що змінилося - пара розлучилася. Причиною стали численні зради Улая. Після розриву з Мариною Абрамович він одружився з китайською перекладачкою, з якою давно мав таємний роман.

У 2010 році Улай і Марина знову зустрілися в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва. Всі думали, що це примирення, але через 5 років Уве Лейсіпен (справжнє ім'я Улая) подав до суду на екс-кохану через те, що вона вказувала тільки своє авторство в їхніх спільних роботах.

І лише влітку 2017 року, через тридцять років після розставання, пара змогла помиритися. Сталося це під час виставки Марини Абрамович.

У 2020 році на 77-му році життя Улай помер.

"З великим сумом дізналася сьогодні про смерть мого друга і колишнього партнера Улая. Він був винятковим художником і людиною, якої дуже не вистачатиме. Цього дня приємно знати, що його мистецтво та спадщина житимуть вічно", - прокоментувала Марина.

Абрамович зараз живе в Белграді, продовжує роботу в Marina Abramovic Institute, навчаючи майстерності перформансу.

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