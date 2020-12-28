Марина Мазанко представлятиме Миколаїв.

Депутат з Миколаєва Марина Мазанко пройшла у фінал конкурсу "Місіс Україна".

Читайте такожЛеся Нікітюк блиснула грудьми в сексі-сукні

Про це вона повідомила в Facebook.

"Тільки залізла під ковдру і прикрила очі, а тут: "Ви у фіналі національного конкурсу "Місіс Україна 2020". Мої хороші! Я вас обожнюю! Спасибі за кожен Ваш голос, за всю вашу підтримку і любов! Ми дійсно можемо зробити цей світ кращим. Через самого себе!",- написала вона.

За фото конкурсанток голосували в Інтернеті. За 44-річну Марину проголосували 3444 людини.

Хто така Марина Мазанко:

Сама Мазанко характеризує себе як особистість, яка прагне до самовираження через красу, душевність, співчуття, через спілкування і співпрацю з іншими людьми.

"Деякі кажуть, що краса врятує світ, інші - що добро... Я вірю, що світ "врятує" дбайливе ставлення до кожного, і в першу чергу - до себе. До свого здоров'я, до свого тіла, до своїх справжніх бажань! Бути жінкою, прагнути до кращого з усього можливого, мріяти, любити, бути коханою. Бути собою. Це моя життєва філософія", - сказала депутат.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич