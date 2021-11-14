Співачка несподівано придумала відвертий стартап.

Українська співачка MARUV, яка останнім часом гастролює в РФ, прийшла в гості до російського телеведучого Івана Урганта.

У програмі "Вечірній Ургант" вона підняла кілька питань на сексуальну тематику. Так, у неї була ідея завести обліковий запис в соціальній мережі OnlyFans.

Читайте такожЗ екс-солістки "НеАнгелів" на шоу злетіли штани (фото)"Ця мережа була створена для працівників сексуальної сфери. Оскільки мені і моєму балету дуже часто надсилають свої геніталії, у нас народився геніальний стартап. Ми хотіли створити обліковий запис на OnlyFans під назвою "Знамениті піськи". Оскільки надсилають нам свої дікпікі і відомі люди, то ми хотіли їх і викладати. Наприклад, якщо тобі подобається якийсь артист і ти така думаєш закохуватися в нього чи ні, то ти можеш зайти на наш обліковий запис і подивитися, як виглядає його найголовніша штучка (чоловіче інтимне місце, - УНІАН). Але ми так цього і не зробили", - сказала співачка.

Також MARUV висловилася і про лисих чоловіків. За її словами, вони на підсвідомому рівні більше подобаються жінкам.

"Чоловіки лисіють, тому що у них багато тестостерону. І жінкам на підсвідомому рівні здається, що лисі - піпець які сексуальні", - додала зірка.

Нагадаємо, раніше епатажна MARUV "порвала" мережу новим альбомом No Name.

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Автор: Діана Могилєвич