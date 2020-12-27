Співачка любить епатувати публіку.

Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram новий знімок, який викликав резонанс на її сторінці.

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Зірка постала в синьому боді, наверх якого одягла портупею. Також вона доповнила такий образ високими латексними рукавичками, панчохами і підтяжками. Крім того, співачка одягла чорні сонцезахисні окуляри.

"Вогонь", "Чарівна милашка в сексуальному вбранні", "Вас завжди приємно бачити і слухати", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич