Чутки про вагітність актриси ходили кілька місяців.

Актриса Алісія Вікандер та її чоловік Майкл Фассбендер скоро вперше стануть батьками.Читайте також"Безславний виродок" Майкл Фассбендер може знятися в українській комедії

Про це свідчать "злиті" в Twitter знімки. Так, один з користувачів розмістив в мережі знімок, на якому зображена оскароносна зірка з великим вагітним животиком.

Також про вагітність Алісії повідомило видання Metropolitan Magazine. За його інформацією, "злиті" в мережу фото були зроблені в період між груднем і січнем, коли актриса вже перебувала на останніх термінах вагітності.

Але самі Вікандер і Фассбендер цю інформацію поки ані підтвердили, ані спростували.

Стосунки Вікандер і Фассбендера: що відомо

Вперше про роман ірландської зірки кіно і шведської актриси заговорили в грудні 2014 року. Актори познайомилися на знімальному майданчику картини "Світло в океані".

Потім пара розійшлася, але ненадовго. А взимку 2016-го року пара вперше публічно поцілувалася на церемонії вручення премії "Оскар".

У 2017 році Алісія і Майкл зіграли таємне весілля, яке пройшло на Ібіці.

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Автор: Ольга Робейко