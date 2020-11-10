Співачка показала фото / instagram.com/mileycyrus
Відома співачка Майлі Сайрус знялася повністю голою. Такий знімок опублікував в Instagram фотограф Віджат Мохіндра.
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27-річна зірка позувала абсолютно голою в жовтій труні. Груди вона прикрила руками, а низ прикрила квітами. Такий знімок в черговий раз доводить те, що Майлі любить епатувати публіку.
"Вау", "Королева", "Ідеальне фото", - написали фанати.
Співачка показала фото / instagram.com/vijatm
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