Співачка показала фото / instagram.com/mileycyrus

Відома співачка Майлі Сайрус знялася повністю голою. Такий знімок опублікував в Instagram фотограф Віджат Мохіндра.

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27-річна зірка позувала абсолютно голою в жовтій труні. Груди вона прикрила руками, а низ прикрила квітами. Такий знімок в черговий раз доводить те, що Майлі любить епатувати публіку. 

"Вау", "Королева", "Ідеальне фото", - написали фанати.

Співачка показала фото / instagram.com/vijatm

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Автор: Діана Могилєвич