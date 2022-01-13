Коханий освідчився зірці під баньяном із найбільшою у світі площею крони.

Репер Machine Gun Kelly освідчився голлівудській акторці Меган Фокс. Невдовзі пара зіграє весілля.

Радісною звісткою зірка поділилася в Instagram.

Фокс показала зворушливий ролик освідчення. На кадрах коханий зірки опустився на одне коліно та запропонував їй вийти заміж. Зворушена Меган також сіла на коліна поруч з ним та відповіла згодою. Пара ніжно обійнялася.

Читайте такожМеган Фокс шокувала зізнанням про своє тіло на тлі еротичної фотосесії з бойфрендом (фото)Machine Gun Kelly освідчився коханій під баньяном із найбільшою у світі площею крони. Сама Меган написала, за час стосунків, що вони разом з коханим пройшли через пекло.

"У липні 2020-го ми сиділи під цим баньяном. Ми просили про чудо. Ми не помічали болю, з яким зіштовхнулися разом за такий короткий, гарячковий період. Не підозрюючи про роботу та жертви, які вимагають від нас стосунки, але сп'янілі коханням. І карма. Якось за півтора року пройшовши через пекло разом і насміявшись більше, ніж я коли-небудь могла собі уявити, він запропонував мені вийти за нього заміж. І, так само як і в кожному житті до цього, і в кожному житті, яке буде за ним, я сказала "так". …А потім ми пили кров один одного. 1.11.22", - підписала відео щаслива Меган.

Нагадаємо, що раніше Меган Фокс була заміжня за актором Браяном Остіном Гріном. У екс-подружжя троє спільних синів.

У Machine Gun Kelly є донька.

Про її роман з репером Machine Gun Kelly вперше заговорили 2020-го. На той час Меган вже пішла від Остіна Гріна.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly познайомилися на зніманнях стрічки "Північ на злаковому полі". Їхні стосунки розвивалися швидко. Зірка допомогла коханому подолати наркотичну залежність, вони зробили парні тату, а репер й досі носить на шиї підвіску з кров'ю Фокс.

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