Увагу шанувальників Маркл привернув її наряд - вона знову почала надягати мішкуватий одяг, який носила під час першої вагітності.

Кілька днів тому принца Гаррі і його дружину Меган Маркл, які останнім часом рідко з'являються на пуліці, папараці помітили біля приватної клініки в Беверлі-Хіллз.

Читайте такожМеган Маркл зізналася, що у неї був викиденьЦе спровокувало нову хвилю чуток про те, що дружина принца знову вагітна. Увагу шанувальників Маркл привернув її наряд - вона знову почала надягати мішкуватий одяг, якому віддавала перевагу під час першої вагітності, передає 7days.

Примітно, що чутки про вагітність Меган Маркл цієї осені з'являлися вже не раз. На цьому тлі дружина принца вирішила поділиться відвертим зізнанням про те, що влітку цього року вона перенесла викидень.

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Автор: УНІАН