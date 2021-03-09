Після інтерв'ю, яке герцогиня Меган і принц Гаррі дали ведучій Опрі Вінфрі, стало відомо багато подробиць їхнього життя в королівській родині.

Весілля, яке було організовано 19 травня 2018 року, було не для Гаррі і Меган, а, як сказала в інтерв'ю герцогиня, воно було для людей. Самі ж закохані повінчалися за три дні до весілля на приватній церемонії, на якій були присутні тільки удвох.

Читайте такожБукмекери спрогнозували ім'я доньки Меган Маркл і принца Гаррі"За три дні до весілля ми одружилися... ніхто цього не знає. Ми подзвонили архієпископу (Кентерберійському, тому самому, який проводив для Меган таїнство хрещення) і просто сказали йому: "Дивіться, ось це - спектакль для всього світу. Але ми хочемо укласти союз між нами і для нас", - розповіла герцогиня Сассекська. Вона також зазначила, що свідоцтво про їхній союз, яке висить у них вдома на стіні, датоване якраз цією датою (число Меган не назвала, можливо, це 15 або 16 травня 2018 року).

Церемонія вінчання пройшла на задньому дворі їхнього будинку. Яке плаття було в цей день на Меган, вона не розповіла, повідомляє ТСН.

В інтерв'ю герцог і герцогиня Сассекські зробили багато шокуючих зізнань. Розповіли про расизм в королівській родині, про булінг, Меган також зізналася, що через рік після пишного весілля її відвідували суїцидальні думки.

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Автор: УНІАН