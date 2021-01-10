Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл вирішило остаточно розпрощатися з соціальними мережами.
Читайте такожМеган Маркл і принц Гаррі влітку 2021 року відвідають Великобританію: королівський експерт назвав причину візитуТак, герцоги Сассекські, які ще в березні 2020 року відмовились від своєї сторінки Instagram, наразі більше не будуть використовувати такі платформи, як Twitter або Facebook.
Як пише ТСН з посиланням на The Time, пара відкидає соціальні мережі як частину своєї нової "прогресивної ролі" в Америці.
Інсайдер, близький до пари, сказав, що вони "не планують" використовувати соціальні мережі для свого нового фонду Archewell Foundation і дуже малоймовірно, що повернуться у соцмережі особисто.
Зазначається, що пара вирішила обмежити себе від негативу, який вони періодично отримують в коментарях.
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