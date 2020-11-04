Дружина кандидата в президенти Меланія Трамп сьогодні проголосувала на виборах президента США і викликала хвилю обговорень своїм зовнішнім виглядом. У мережі розгорівся скандал через те, що місіс Трамп з'явилася на виборчій дільниці без захисної маски. Американці вважають це неповагою до оточуючих.
Однак образ ікони стилю 50-річної Меланії сподобався користувачам мережі. Перша леді з'явилася на ділянці в брендових і дорогих речах, які при цьому виглядають вельми скромно.
Для виходу у світ Меланія вибрала світле закрите плаття з плісированою спідницею від Gucci з візерунками з ланцюгів за $4200. Наряд підкреслив її струнку талію. ЗМІ відзначили жіночність і витонченість місіс Трамп в цій сукні. На ногах у Меланії були туфлі тілесного кольору бренду Christian Louboutin за $ 600.
Найдорожчий предмет її образу - біла сумка Hermès Kelly вартістю в $16000. Також Меланія використовувала сонцезахисні окуляри як аксесуар. Деякі підписники відзначили, що попри скандал з маскою перша леді виглядала гідно.
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