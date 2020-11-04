Перша леді США з'явилася на виборах в стильному вбранні.

Дружина кандидата в президенти Меланія Трамп сьогодні проголосувала на виборах президента США і викликала хвилю обговорень своїм зовнішнім виглядом. У мережі розгорівся скандал через те, що місіс Трамп з'явилася на виборчій дільниці без захисної маски. Американці вважають це неповагою до оточуючих.

Однак образ ікони стилю 50-річної Меланії сподобався користувачам мережі. Перша леді з'явилася на ділянці в брендових і дорогих речах, які при цьому виглядають вельми скромно.

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Автор: Катерина Пулатова