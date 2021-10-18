Хореограф знову дала привід для обговорення.

Український хореограф Ілона Гвоздьова прийшла на сьомий ефір шоу "Танці з зірками" і вже встигла висловитися за підсумками.

"Головною темою обговорення знову став мій коментар щодо пари MELOVIN і його партнерки: "Мовляв, похвалила його, тому що керівництво "Танців з зірками" її "нагнуло"! Запам'ятайте, мої дорогі підписники, мене може "нагинати" тільки мій чоловік! Я кажу те, що вважаю за потрібне і так як цього заслуговують учасники, щодо ефіру і виступу", - написала Гвоздьова в Instagram.

За її словами, ефір був дуже гарячим. На сцені виступили багато легендарних артистів, літав туалетний папір, зірки падали з-під купола.

Читайте такожГросу, Лорак, Матвієнко: топ-5 українських зірок, яким зраджували чоловіки"Були пари, які приємно здивували і пари, які несподівано розчарували. Але в цілому ефект WOW був від атмосфери і синтезу вокалістів, танцюристів, історій і танців. Але видно, що всі учасники злегка втомилися, це читається за кількістю травмованих учасників. Бережіть себе і чекаємо на наступний ефір. Всім удачі", - додала хореограф.

Нагадаємо, після сьомого випуску проект покинули дві пари - Джамала і Антон Нестерко і Стас Горуна і Даніела Преап.

Зазначимо, раніше Джамала дала ексклюзивне інтерв'ю УНІАН, в якому розповіла не тільки про власну творчість, а й про конкурентів на "Танцях з зірками" і хто з артистів викликає у неї захоплення.

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Автор: Діана Могилєвич