Президент України і перша леді дали інтерв'ю американській телекомпанії CNN.

Олена і Володимир Зеленські дали інтерв'ю американській телекомпанії CNN. В ході розмови ведуча запитала у подружжя про те, чим вони один одного підтримую в такий непростий час. Президент відповів, що вважає свою дружину не тільки любов'ю, а й найкращим другом, джерелом енергії.

Також Володимир поскаржився, що вона не готує йому сніданки:

"Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія. Я хотів відповісти на ваше запитання з самого початку, коли Олена розповідала, як готує сніданок для дітей вранці, як готує одяг для них. І я хотів сказати, що у мене немає такої можливості - ніхто не готує мені сніданки. Я маю на увазі, що у нас складний період".

Ведуча уточнила, чи пов'язаний цей складний період з тим, що зараз подружжя живе окремо. Володимир Зеленський відповів ствердно.

Зазначимо, що Зеленські розповіли CNN про поточну ситуацію в Україні. Ось як глава держави прокоментував дане інтерв'ю:

"Україна не починала цю війну. Але українське суспільство, об'єднавшись, показало приклад згуртованості і опору. В інтерв'ю CNN ми відверто розповіли про те, що дає сили прокидатися з ранку і надихає рухатися далі. Зупинятися не можна. Повинні продовжувати боротьбу".

Нагадаємо, зірка "Людей Ікс" прокоментував звільнення Херсона від окупантів. Лієв Шрайбер не вперше висловлює свою позицію на підтримку України.

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