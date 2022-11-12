Олена і Володимир Зеленські дали інтерв'ю американській телекомпанії CNN. В ході розмови ведуча запитала у подружжя про те, чим вони один одного підтримую в такий непростий час. Президент відповів, що вважає свою дружину не тільки любов'ю, а й найкращим другом, джерелом енергії.
Також Володимир поскаржився, що вона не готує йому сніданки:
"Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія. Я хотів відповісти на ваше запитання з самого початку, коли Олена розповідала, як готує сніданок для дітей вранці, як готує одяг для них. І я хотів сказати, що у мене немає такої можливості - ніхто не готує мені сніданки. Я маю на увазі, що у нас складний період".
Ведуча уточнила, чи пов'язаний цей складний період з тим, що зараз подружжя живе окремо. Володимир Зеленський відповів ствердно.
Зазначимо, що Зеленські розповіли CNN про поточну ситуацію в Україні. Ось як глава держави прокоментував дане інтерв'ю:
"Україна не починала цю війну. Але українське суспільство, об'єднавшись, показало приклад згуртованості і опору. В інтерв'ю CNN ми відверто розповіли про те, що дає сили прокидатися з ранку і надихає рухатися далі. Зупинятися не можна. Повинні продовжувати боротьбу".
Нагадаємо, зірка "Людей Ікс" прокоментував звільнення Херсона від окупантів. Лієв Шрайбер не вперше висловлює свою позицію на підтримку України.