Слава досі не може оговтатися після смерті мами.

Російська співачка Слава зовсім недавно втратила маму, яка померла від коронавірусу. Жінки були дуже близькі, і Слава досі важко переживає втрату найближчої людини.

За словами співачки, їй з кожним днем все важче і важче. Більш того, вона розповіла, що жінки в її родині живуть недовго.

"Це така велика втрата, з якою я не звикнуся. З кожним днем мені все важче. Вона молода зовсім була", - сказала співачка.

Також вона додала, що над її сім'єю царює якийсь злий рок. 41-річна Слава боїться наближення смерті, тому намагається зараз кожен день проживати по повній.

"Ми вже звикли, що всі жінки в нашому роду рано йдуть з життя. Нам страшно, звичайно. Тому я живу по повній програмі", - підсумувала зірка.

Читайте також Опальна Ані Лорак засвітилася на вечірці в Києві (фото, відео) Хто така Слава

Слава - російська співачка, кіноактриса, автор пісень, лауреат кількох музичних щорічних премій "Пісня року" і "Золотий грамофон" і багатьох інших премій.

Понад 18 років перебуває в близьких стосунках з бізнесменом, колишнім генеральним директором ЗАТ "Національна резервна корпорація" Анатолієм Данилицьким. Від цього союзу народилася дочка - Антоніна Сланевська.

СЛАВА - Без тебя меня нет

СЛАВА - Одиночество

СЛАВА - Расскажи мне мама

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич