Актриса Мер'єм Узерлі вдруге стала мамою.

37-річна турецько-німецька актриса поділилася з шанувальниками радісною новиною. Вона стала мамою вдруге.

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Узерлі показала, як тримає маленьку дочку на руках і годує її грудьми. А також розсекретила ім'я дівчинки, її назвали Лілі Коі.

"08.01.2021 Моя дорога Лілі... Лара, тато і я так раді вітати тебе в нашій родині. Ми такі щасливі, що ти приєдналася до нас... будь під захистом безкінечно", - підписала фото Мер'єм.

Ларою звуть 6-річну дочку актриси від попередніх відносин з турецьким бізнесменом Джаном Атешем. Зараз Мер'єм живе в Берліні, разом зі своїм коханим, який, як вона недавно зізналася, зробив їй пропозицію, і вони збираються узаконити свої стосунки.

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Автор: Ірина Погоріла