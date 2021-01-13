Турецько-німецька актриса поділилася з прихильниками новим кадром.

Зірка "Величного століття " Мер'єм Узерлі опублікувала в сторіз нове фото новонародженої дочки, яку назвала Лілі Коі.

Читайте такожЗірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі народила доньку (фото)На фото Мер'єм тримає свою дочку на руках. Її волосся зібране, на обличчі немає макіяжу, а сама вона одягнена в спортивну кофту. Немовля у неї на руках в білій шапочці і пелюшках. Актриса так тримає дочку, що її обличчя не видно.

Мер'єм Узерлі народила 8 січня другу дочку, але ім'я її батька поки не розкриває. Радісною новиною з шанувальниками 37-річна турецько-німецька актриса поділилася практично відразу, опублікувавши кілька знімків в Instagram.

Старшу дочку Мер'єм звуть Лара, їй шість років, а її батько - турецький бізнесмен Джан Атеш.

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Автор: Ірина Погоріла