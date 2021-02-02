Турецько-німецька актриса поділилася з шанувальниками новими знімками зі своїми дітьми.

Зірка "Величного століття " Мер'єм Узерлі порадувала своїх шанувальників і опублікувала нові фото, зняті разом з її дочками.

Читайте такожЗірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі показала нове фото новонародженої донькиНа фото Мер'єм тримає свою новонароджену дочку на руках, а старша стоїть біля актриси і дивиться на сестру.

Для зйомок Узерлі нанесла легкий макіяж, розпустила волосся і одягла світлу сукню, малятко вона одягла в рожевий костюм, а старша дочка одягнена в кофту і лосини.

Актриса так тримає дочку, що її обличчя не видно через те, що Узерлі закрила його сердечком.

Шанувальники зірки були зворушені ніжною сімейною фотосесією і засипали її привітаннями і компліментами.

Мер'єм Узерлі народила 8 січня другу дочку, але ім'я її батька поки не розкриває. Радісною новиною з шанувальниками 37-річна турецько-німецька актриса поділилася майже відразу, опублікувавши кілька знімків в Instagram. Старшу дочку Мер'єм звуть Лара, їй шість років, а її батько - турецький бізнесмен Джан Атеш.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла