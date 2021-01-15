У декреті акторка продовжує ділиться з шанувальниками студійними знімками.

Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка 8 січня народила другу дочку, активно веде сторінку в Instagram.

Читайте такожЗірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі народила доньку (фото)Вона знову порадувала шанувальників і опублікувала нові знімки зі стильної фотосесії.

На фото зірка серіалу" Величне століття " позувала в розкішній сукні сіро-чорного кольору з глибоким декольте. Актриса нанесла легкий нюдовий макіяж. Волосся Мер'єм розпущене, а голову прикрашає хитромудрий обруч у вигляді гілки.

Актриса ніяк не підписала нові знімки.

Фото було зроблено на берлінській студії Keyi Studio, якою керують Ізабелла Хробок і Гжегож Бачинські.

Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.

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Автор: Ірина Погоріла