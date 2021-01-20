Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка 8 січня народила другу дочку, активно веде сторінку в Instagram і радує шанувальників.
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На фото зірка серіалу "Величне століття" позувала в чорній футболці з декольте. Узерлі нанесла нюдовий макіяж з акцентом на очі. Волосся Мер'єм розпущене, а вухо прикрашає хитромудра сережка у вигляді жука і квітки.
Актриса ніяк не підписала нові фото.
Автором знімків став urban_ruths_photography.
Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.
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