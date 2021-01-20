У декреті актриса продовжує ділиться з шанувальниками студійними знімками.

Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка 8 січня народила другу дочку, активно веде сторінку в Instagram і радує шанувальників.

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На фото зірка серіалу "Величне століття" позувала в чорній футболці з декольте. Узерлі нанесла нюдовий макіяж з акцентом на очі. Волосся Мер'єм розпущене, а вухо прикрашає хитромудра сережка у вигляді жука і квітки.

Актриса ніяк не підписала нові фото.

Автором знімків став urban_ruths_photography.

Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.

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Автор: Ірина Погоріла