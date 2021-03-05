Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка 8 січня народила другу дочку, активно веде сторінку в Instagram і радує шанувальників.
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На фото зірка серіалу "Величне століття" позувала в класичному чорному костюмі під який одягла червоно-чорний корсет і в червоних туфлях на шпильці. Узерлі нанесла нюдовий макіяж з акцентом на очі. Волосся Мер'єм розпущене і красиво укладене.
Актриса ніяк не підписала нові фото.
Автором нової фотосесії Узерлі виступив фотограф з Берліна Педро Да Сільва.
Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.
В Україні актриса відома за роллю Хюррем-султан у серіалі "Величне століття".
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