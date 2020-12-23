На знімках 36-річна актриса зображена із зібраним волоссям і ледь помітним макіяжем.

Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, відома за роллю Роксолани в популярному серіалі "Величне століття", поділилася з шанувальниками парою нових знімків, на яких відображена в ніжному луці.

Читайте такожПомолоділа зірка "Величного століття" постала в ніжному образіНа знімках 36-річна актриса зображена із зібраним волоссям і ледь помітним макіяжем. На актрисі надіто легке плаття і бежеві чобітки.

В якості прикрас актриса одягла на один палець кілька перстнів з камінням.

Узерлі ніяк не підписала свої знімки.

Знімки зробив німецький фотограф Ріко Зартнер.

Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.

Нагадаємо, що в Україні актриса відома за роллю Хюррем-султан у серіалі "Величне століття".

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Автор: Ірина Погоріла