Зірка знялася в чуттєвій фотосесії, показавши обличчя майже без макіяжу.

Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, відома за роллю Роксолани в популярному серіалі "Величного століття", поділилася з шанувальниками серією нових знімків, на яких відображена в стильному і ніжному луці.

Читайте такожЗірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі постала в чуттєвому образіНа знімках 36-річна актриса зображена з розпущеним волоссям і ніжним макіяжем, на губах видно рожевий блиск. На актрисі надіта тільки шовкова сорочка лілового кольору.

Автором фотосесії став німецький фотограф Кріс Гонц. Фотосет був знятий в берлінській фешн-студії Paris44.

Примітно, що на актрисі не надіто ніяких прикрас.

Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.

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Автор: Ірина Погоріла