Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, відома за роллю Роксолани в популярному серіалі "Величне століття", поділилася з шанувальниками парою нових знімків, на яких відображена в домашньому луці.
Читайте такожЗірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі постала в чуттєвому образіНа знімках 36-річна актриса зображена з зібраними волоссям і ніжним макіяжем, на губах видно рожевий блиск. На актрисі надіто червоне мереживне плаття поверх чорних штанів і гольфу, а також сірі шкарпетки.
Примітно, що на актрисі не надіто ніяких прикрас крім годинника.
Також актриса не підписала свої знімки.
Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.
Нагадаємо, що в Україні актриса відома за роллю Хюррем-султан у серіалі "Величне століття".
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