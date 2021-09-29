Шанувальники кажуть, що Архипу зовсім не личить борода.

Відома співачка Наташа Корольова, яка нещодавно повідомила про те, що у неї є дочка від друга-гея, оприлюднила у своєму інста-блозі фото зі старшим сином Архипом.

Вони знялися для обкладинки одного з російських видань і натрапили на жорсткий хейт. Наташу присоромили за те, що вона продала свою яйцеклітину, а Архипа - за зовнішній вигляд.

У кадрі син співачки постав у чорному костюмі, білій сорочці і краватці. Також він уклав довге волосся на бік і залишив на обличчі бороду і вуса.

Читайте такожПомер єдиний син Сергія Параджанова"Мерзенне личко", "Архипу ще вчитися треба", "Шкода, в мужньому вихованні він би мав кращий вигляд", "На фото все добре, крім цих безглуздих вусиків і борідки", "Господи, та коли ж ти зникнеш?", - пишуть фани в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно в мережі викрили обман Корольової про народження дочки від друга-гея. У програмі "Секрет на мільйон" співачка показала фото з нібито позашлюбною дочкою, але пізніше ЗМІ з'ясували, що вони були зроблені в 2019 році. І на руках Корольова тримала не "позашлюбну дочку", а сина своєї подруги Олександри Петрич.

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Автор: Діана Могилєвич