Актор показав свою кохану / instagram.com/mattyperry4
Відомий актор Меттью Перрі опублікував в Instagram знімок своєї 29-річної дівчини.
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Він випустив колекцію одягу свого персонажа з серіалу "Друзі" і запропонував своїй коханій взяти участь у фотосесії. Варто відзначити, що дівчина є літературним менеджером Моллі Гурвіц.
Пара разом вже два роки. А зовсім недавно Перрі зробив пропозицію своїй коханій, після чого і показав її громадськості.
"Я прийняв рішення побратися. На щастя, я зустрічаюся з найкращою жінкою на планеті", - сказав тоді Перрі.
Дівчина виходить заміж за актора / instagram.com/mattyperry4
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