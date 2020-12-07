Меттью Перрі на 22 роки старший за свою дівчину.

Відомий актор Меттью Перрі опублікував в Instagram знімок своєї 29-річної дівчини.

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Він випустив колекцію одягу свого персонажа з серіалу "Друзі" і запропонував своїй коханій взяти участь у фотосесії. Варто відзначити, що дівчина є літературним менеджером Моллі Гурвіц.

Пара разом вже два роки. А зовсім недавно Перрі зробив пропозицію своїй коханій, після чого і показав її громадськості.

"Я прийняв рішення побратися. На щастя, я зустрічаюся з найкращою жінкою на планеті", - сказав тоді Перрі.

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Автор: Діана Могилєвич