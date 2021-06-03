Римма Зюбіна поскаржилася на запах фарби у вагоні поїзда.

Українська актриса театру і кіно Римма Зюбіна опублікувала в Facebook гнівний пост.

Артистка поскаржилася на запах фарби у вагоні поїзда Укрзалізниці.

"Поїзд номер 13. Фарбою пахне на весь вагон. Їхати з 17.11 до 8.40 і дихати цими ароматами? Ми для вас люди, або хто?"- написала Римма.

Варто зазначити, що це не перша скарга від відомих людей на Укрзалізницю. Раніше у вагоні поїзда обікрали популярну блогерку і співачку Анну Трінчер.

"Нас обікрали в поїзді. На той момент, коли сталася крадіжка, ми спали в своєму купе, на замку, який відкрили із зовнішнього боку. Спасибі величезне хочу сказати Укрзалізниці, яка наймає таких класних співробітників, провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, ті крадуть гроші", - говорила Трінчер.

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Автор: Діана Могилєвич