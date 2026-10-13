'Ми ледь не втратили і її': чоловік Ірини Федишин повідомив про втрату їхньої дитини

Раніше сімʼя повідомляла, що вони чекають на третю дитину і це мала бути дівчинка.

Чоловік відомої української співачки Ірини Федишин Віталій Човник повідомив про втрату нею дитини на етапі вагітності.

"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її…", - написав він у соцмережах.

Раніше сімʼя повідомляла, що вони чекають на третю дитину і це мала бути дівчинка.

Відео дня

Зараз чоловік просить про молитву за здоровʼя та відновлення співачки та за душу втраченої дитини. Подробиць трагедії та обставин втрати дитини Човник наразі не повідомив.

Вагітність Федишин

Раніше Федишин у 20-ту річницю шлюбу показала, як вдруге з'явилася біля вівтаря. Зробила вона це разом зі своїм чоловіком - продюсером Віталієм Човником - п’ять років тому. Окрім сімейного життя, пара також продовжує працювати разом.

У Ірини та Віталія двоє синів. Старший Юрій народився у 2011 році, а через чотири роки, у 2015-му, у пари з’явився другий син Олег.

Нещодавно співачка розсекретила стать майбутньої дитини. У своєму Instagram тоді виконавиця поділилася відео з гендер-паті, і стало відомо, що співачка чекає на дівчинку.

"Це Боже благословення. Ми безмежно щасливі й дякуємо Богові за цей подарунок", - писала вона тоді під відео.

Вас також можуть зацікавити новини: