Стан артиста вже стабілізувався.

Відомий актор і співак Михайло Боярський потрапив до лікарні після щеплення від коронавірусу.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Mash на мийці".

Дружина артиста Лариса Луппіан розповіла, що поки точного діагнозу Боярському не поставили. Та й сам COVID - 19 йому не підтвердили. За словами Боярського, він відчуває себе вже набагато краще.

"Мабуть, судинна реакція. Можливо, відпустять додому, чекаю рішення лікарів", - сказала Луппіан.

Чим відомий Михайло Боярський:

У 2014 році підписав колективне звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ В. В. Путіна в Україні і в Криму

У серпні 2015 року СБУ внесла Боярського до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України

У січні 2018 року був зареєстрований довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 18 березня 2018 року на четвертий термін

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Автор: УНІАН