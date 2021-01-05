За словами дівчини, Михайло їй постійно зраджував.

У програму "Беспалов music", в якій викривають відомих людей, написала екс-дівчина нового "холостяка" Михайла Заливако.

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За її словами, він самозакоханий нарцис. Також вона зазначила, що він залежить від думки своєї мами, і в стосунках часто їй зраджував.

"Він непоганий хлопець, але дуже багато комплексів і дуже залежить емоційно від своєї мами. Робить все, як вона скаже. Мені у відносинах він зраджував. Намагаючись самоствердитися, він женеться за кількістю, а не за якістю дівчат. Підкуповує своєю чарівністю і очима, але поступово все зникає", - розповіла про Михайла колишня дівчина.

Підписники каналу відзначили, що Михайло в якості нового "холостяка" їм не подобається. Вони вважають що потрібно було вибрати нормального чоловіка, а не, як завжди, багатія. На їхню думку, не на грошах тримається цей світ.

Хто такий Михайло Заливако:

Михайло став 11 головним героєм шоу "Холостяк"

Йому 31 рік і він є бізнесменом

Минулого року він здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців

На проекті він мріє зустріти своє справжнє кохання

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Автор: УНІАН